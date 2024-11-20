⚡ «Нетфликс» выпустит документальный фильм о Винисиусе в 2025 году. Недовольны даже фанаты «Реала» 😳
«Нетфликс» выпустит документальный фильм о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе в 2025 году.
Подробности неизвестны, но любопытно, что даже фанаты «Мадрида» без восторга отнеслись к новости. Скорее, им даже неприятно.
💭 «Позвольте мне предположить, что в первой сцене он будет плакать».
💭 «Он заслуживает «Оскара» за свои нырки!»
💭 «Зачем ему документальный фильм?»
💭 «Мы это смотреть не будем».
💭 «Давайте угадаю: он поднялся из бразильской нищеты и победил расизм».
💭 «Надеюсь, хоть там он получит «Золотой мяч».