⚡ «Нетфликс» выпустит документальный фильм о Винисиусе в 2025 году. Недовольны даже фанаты «Реала» 😳

«Нетфликс» выпустит документальный фильм о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе в 2025 году.

Подробности неизвестны, но любопытно, что даже фанаты «Мадрида» без восторга отнеслись к новости. Скорее, им даже неприятно.

💭 «Позвольте мне предположить, что в первой сцене он будет плакать».

💭 «Он заслуживает «Оскара» за свои нырки!»

💭 «Зачем ему документальный фильм?»

💭 «Мы это смотреть не будем».

💭 «Давайте угадаю: он поднялся из бразильской нищеты и победил расизм».

💭 «Надеюсь, хоть там он получит «Золотой мяч».