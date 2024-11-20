🔥 Атлетико нашел замену Симеоне. Это очень неожиданный кандидат – фанаты сомневаются

Relevo пишет, что «Атлетико Мадрид» активно ищет преемника Диего Симеоне.

Один из возможных вариантов - Фернандо Торрес. По слухам, несколько дней назад он отказался возглавить «Депортиво». Вероятная причина - переговоры с руководством «Атлетико».

Напомним, что сейчас Торрес руководит резервной командой «Атлетико».

Фанаты не слишком хорошо восприняли новость.

💭 «Почему он похож на бодибилдера»?

💭 «Может быть, пришло время для нового тренера и свежих идей. Прошло слишком много времени, я не уверен, что мы увидим, как другой тренер продержится в клубе так долго».

💭 «Это прям сильно понизит клуб».

💭 «Тренера-нападающие всегда плохо преуспевают в управлении командой».

💭 «Плохая идея, лучше найти реального тренера».

💭 «Отвратительная идея. Оставьте Чоло».