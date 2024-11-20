«Дай нам отдохнуть от тебя»: фанаты соперников «Манчестер Сити» недовольны, что Гвардиола продлил контракт
Пеп остается в «Манчестер Сити». The Athletic сообщил, что каталонец согласовал новый контракт с клубом: он рассчитан на один год и содержит опцию продления еще на сезон.
Ожидается, что официально о продлении объявят в ближайшие дни.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 18 трофеев. И реакция фанатов других клубов на новость о продлении была очень яркой.
📝 «Пожалуйста, он должен был уйти😭😢»
📝 «Он прекрасно знает, что в другом клубе не сможет тратить миллиарды на создание команды!»
📝 «Пеп слишком любит арабские деньги».
📝 «Фаны «Арсенала» и «МЮ» сейчас»:
📝 «Еще целый год... Это слишком».
📝 «Аморим разрушит его прощальный сезон».
📝 «Я ненавижу его».
📝 «Дай отдохнуть, Пеп, ты уже всем надоел».