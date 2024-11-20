Мировой рекорд по самой короткой пресс-конференции – тренер Дании ушел через 20 секунд

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример покинул зал пресс-конференции всего через 20 секунд после ее начала, поскольку ни один журналист не захотел задать вопрос.

46-летний тренер, судя по всему, остался доволен таким сценарием – он ушел с улыбкой:

Ример практически повторил знаменитый мем из «Симпсонов»:

В понедельник, 18 ноября, Дания сыграла 0:0 с Сербией на выезде.

Ример сменил бывшего тренера сборной Дании Каспера Юльманда в октябре. Перед матчем Сербией его команда проиграла испанцам.