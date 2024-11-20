«Бро расслабился после назначения Флика». Лапорта курил кальян за деловым ужином в Азербайджане
Время международного перерыва – у президента «Барселоны» Жоана Лапорты чуть больше времени для отдыха. Проводит его он в Азербайджане, где налаживал связи с потенциальными инвесторами.
В соцсети пролезло видео, где Лапорта курит кальян за деловым ужином.
Реакции болельщиков «Барселоны»:
💭 «Наверное, он научился этому у Шченсны».
💭 «Влияние Войчеха просто сумасшедшее».
💭 «Бро расслабился после назначения Ханси Флика тренером».
Он же не действующий спортсмен и не фитоняшка в возрасте.
Руководитель спортивного клуба - это не синоним слова ЗОЖник.
Наверняка он ещё и выпивает.
Вот если такую новость про Роналду прочитаю когда он будет в возрасте Лапорты, то да, я и другие люди напишут: нифига себе.