«Бро расслабился после назначения Флика». Лапорта курил кальян за деловым ужином в Азербайджане

Время международного перерыва – у президента «Барселоны» Жоана Лапорты чуть больше времени для отдыха. Проводит его он в Азербайджане, где налаживал связи с потенциальными инвесторами.

В соцсети пролезло видео, где Лапорта курит кальян за деловым ужином.

Реакции болельщиков «Барселоны»:

💭 «Наверное, он научился этому у Шченсны».

💭 «Влияние Войчеха просто сумасшедшее».

💭 «Бро расслабился после назначения Ханси Флика тренером».