Летом 2021 года Буффон мог оказаться в «Барселоне». Сделать другой выбор ему помогло радио

Известно, что легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон несколько раз мог оказаться в «Барселоне». Первый раз подобные слухи ходили, когда он был молодым, последний – незадолго до окончания карьеры. В свежем интервью итальянец рассказал, как был в шаге от «Барсы», но кое-что его переубедило.

«Когда я ушел из «Ювентуса», «Барселона» предложила мне контракт запасного вратаря. Тогда мне понравилась идея играть с Месси. На тот момент я уже играл с Криштиану Роналду».

«Я подумывал над тем, чтобы подписать договор с клубом, но я слушал радио, вдруг заиграла старая песня. Не слышал ее лет десять. И она напомнила мне о «Парме». И я воспринял это как сигнал. Тогда выбрал «Парму», где все началось».

За «Ювентус» Буффон провел девятнадцать сезонов, а летом 2021 года решил вернуться в «Парму».