«Я бы хотел швырнуть его об стену». Виейра и Балотелли встретились в «Дженоа», а ведь у них давних конфликт

Сегодня «Дженоа» уволил главного тренера Альберто Джилардино и назначил вместо него Патрика Виейра. Команда идет на 17-м месте в Серии А.

В клубе есть как минимум один человек, который явно будет недоволен такой рокировке. Не так давно Марио Балотелли, который был без клуба с июля 2024 года, подписал с генуэзцами контракт до конца сезона. Виейра и Балотелли уже работали вместе в «Ницце», и этот союз был не совсем удачным.

На Лазурном берегу дуэт пересекся совсем ненадолго − с августа 2018-го года по январь 2019-го. Пять месяцев недопониманий, разочарований и накопившихся обид.

А ведь они могли не поработать вместе, так как когда француза позвали работать в «Ниццу», итальянец собирался уходить. Балотелли звали в другие команды, он рассматривал варианты. Кто убедил его остаться в Лиге 1? Правильно, Патрик Виейра. «Он на 80% повлиял на мое решение», − позже признавался Марио Балотелли.

Что произошло дальше? Форвард не мог забить, а в декабре стал не нужен тренеру: в январе с Балотелли просто расторгли контракт. Они вытерпели друг друга только полгода.

Марио постоянно критиковал партнеров, которые, по его мнению, играют не так, как надо. Последней каплей стало то, что Марио Балотелли измазал зубной пастой хавбека «Ниццы» Бассема Срарфи. Виейра сорвался в прессе.

«Что касается Балотелли, я бы хотел ответить, или швырнуть его об стену, или повесить его за воротник на вешалку. Но не могу так сделать, потому что я больше не игрок.

Я должен думать дважды, прежде чем что-то комментировать. Любое моё слово может оказать негативное влияние, и я рискую потерять хорошего игрока. Не хочу говорить то, о чём буду сожалеть. Стараюсь быть конструктивным в критике», – приводил слова специалиста L'Equipe.

Что было дальше?

Март 2019 года: Балотелли первым прерывает молчание

Спустя всего несколько недель после подписания контракта с «Марселем», Марио Балотелли в пространном интервью газете La Provence рассказывает, почему он покинул предыдущий клуб и упрекает тренера.

«Я давно знаю его как человека, мы играли вместе. И как человек он мне нравится. Но наши отношения в формате игрока и тренера были не очень хорошими...»

Апрель 2019: Виейра наносит ответный удар в эфире Canal+

В следующем месяце французский телеканал Canal+ приглашает Патрика Виейра в студию, где он отвечает бывшему подопечному.

«Было сложно с точки зрения того, чего я от него ожидал. Учитывая, что у нас молодой состав, я думал, что он будет вести себя как лидер, как пример. Он не был способен на это. Большой ошибкой для меня и для него было думать, что раз мы играли вместе, то сможем работать вместе. Лучшим для него решением было уйти. Ему было трудно следовать инструкциям. Мы не могли работать вместе. Даже если бы мы нравились друг другу как люди. Его уход был хорошим решением для «Ниццы».

Ноябрь 2019 года: француз вновь вспоминает Балотелли и призывает его проснуться

Журналисты поймали Патрика Виейра в кулуарах церемония вручения трофеев Golden Foot. Француз на тот момент еще верил в Марио, призывая его повзрослеть и измениться.

«Мне было очень приятно работать с Марио. Ему было очень сложно понять, что футбол – это командная работа, коллективные усилия. Это то, что до Марио не доходило. Это не имеет никакого отношения к таланту игрока, потому что у него действительно особенный талант. Я был немного разочарован тем, что мне не удалось извлечь из него максимум. Ему также необходимо понять, что для игры на таком уровне он должен быть частью команды. Я надеюсь, что он быстро это поймет, потому что у него еще есть время, чтобы сделать это и снова забивать голы. У него есть талант, чтобы стать лидером команды. Но лидер должен поставить свой талант на службу команде».

Апрель 2022 года: Виейра очередной раз говорит о Марио, как о потерянном таланте

Патрик Виейра, в то время тренер «Кристал Пэлас», в разговоре со Sky Sports вновь поднял тему Балотелли.

«Я играл с Марио несколько лет. Когда я играл в «Интере», он был еще ребенком, потом мы пересеклись с ним в «Манчестер Сити». Он прекрасный парень, и я люблю его, но тренировать его в «Ницце» было непросто, потому что было очень обидно видеть, как игрок разбазаривает такой талант. Как тренер, ты стараешься извлечь максимум из каждого игрока, а с ним это было очень сложно сделать. Конечно, обидно, что не удалось, но я всегда буду его любить».

Ноябрь 2024 года: Виейра и Балотелли вновь в одной команде – «Дженоа»

С момента последней встречи Марио Балотелли успел поиграть за «Марсель», «Брешию», «Монцу», «Адану Демирспор», «Сьон». Патрик Виейра тренировал «Кристал Пэлас» и «Страсбур». Кажется, что если на человеческом уровне у них еще осталось друг к другу уважение, то на рабочем – совсем нет. Неужели Балотелли не доиграет в «Дженоа» даже до лета? Время покажет, но прогноз неутешительный.