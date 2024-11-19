«Он заслужил выиграть пять «Золотых мячей». Буффон назвал имя сильнейшего игрока, с которым ему довелось сыграть — вы не поверите 😳
Легендарный голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, кого он считает сильнейшим игроком, с которым ему довелось встретиться в своей карьере.
«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл... Я бы сказал, что это Неймар. На мой взгляд, он заслужил выиграть пять «Золотых мячей».
У меня была возможность разделить поле с Зиданом, Роналду, Месси и многими другими... но Неймар был действительно особенным парнем и игроком», – признался Буффон.
А вы кого ждали?