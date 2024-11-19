Харри Кейн и «Игра в кальмара»: звезда «Баварии» демонстрирует актерское мастерство и знание немецкого в новой рекламе
Харри Кейн вот уже больше года является звездой «Бундеслиги». Он перешел на «Альянц Арену» летом 2023 года, попрощавшись с «Тоттенхэмом».
Кейн общается на английском со многими футболистами «Баварии», но пытается преодолеть языковой барьер и в немецком. Ему представилась возможность продемонстрировать то, чему он научился, в рекламном ролике для Sky Deutschland.
31-летний нападающий вышел из зоны комфорта, чтобы попробовать себя на актерском поприще.
По сюжету ролика Кейн доставляет рождественский подарок в дом, где уже находятся герои нашумевшего сериала «Игра в кальмара», которые говорят Харри, что, как и он сам, они тоже «никогда не промахиваются».
Кейн выступал за сборную Англии во время последнего международного перерыва, доведя свое рекордное количество голов за «трех львов» до 69.
«Бавария» вернется к матчам Бундеслиги уже в пятницу, приняв дома «Аугсбург» – Харри постарается помочь своему клубу победить.