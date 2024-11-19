👻 Тренер английской команды из второй лиги нашел причину поражений – призраки на базе! Все из-за древнего захоронения

Во Второй лиге Англии играет «Суиндон Таун». Играет пока очень плохо – 22-е место и ни одной победы в пяти последних матчах.

Главный тренер команды – Иан Холлоуэй, вы можете помнить его лысину по «Блэкпулу» в АПЛ в конце нулевых и начале десятых годов.

Холлоуэй после неудачного старта сезона со «Суиндоном» заявил, что плохая форма команды может быть связана с тем, что на тренировочной базе клуба обитают призраки!

По мнению Холлоуэя, недалеко от клубной базы располагается древнее захоронение. Поэтому представители потусторонних сил часто навещают базу.

«Я собираюсь зачистить территорию тренировочной базы, потому что люди говорят мне, что там водятся привидения. Не шучу.

Я попрошу жену подойти к захоронению и извиниться перед всеми этими людьми, и, надеюсь, нам повезет больше. Удачу нужно заслужить», – сказал тренер.

Холлоуэй с женой во времена работы с "Блэкпулом"

А вы верите в призраков?