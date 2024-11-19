Роналду когда-то сыграл за «Реал» под 11-м номером. Как так вышло?

22 августа 2013 года Криштиану Роналду вышел на поле под 11-м номером, чтобы отдать дань уважения Раулю.

Это произошло во время прощания мадридского клуба с Раулем. Но не в 2010 году, когда он покинул клуб, а уже после того, как он поиграл за «Шальке».

В 2013 году «Реал» почтил легенду и сыграл один тайм против «Аль-Садда», в который тогда перешел Рауль.

Игра завершилась победой мадридцев со счетом 5:0 (Роналду забил один гол), а после окончания матча Рауль подарил свою футболку с 7-м номером Криштиану. Символичный момент: