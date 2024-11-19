Игроки «Леванте» вышли на поле в грязных футболках в знак поддержки жителей Валенсии, пострадавших от наводнения

Футбольный клуб «Леванте» поддержал жертв жуткого наводнения в Валенисии.

Перед матчем Сегунды с «Эльче» 16 ноября футболисты «Леванте» вышли на поле в футболках, заляпанных грязью, что символизировало стойкость и единство общества во время катастрофы.

В течение 90 минут «Леванте» играл в своей обычной домашней форме, но без лого постоянного спонсора. Вместо этого на футболке была надпись: «Sempre amb el nostre poble» – «Всегда с нашими людьми», в знак поддержки.

Грязная форма, в которой игроки вышли на поле перед началом матча, будет продана с аукциона, а все вырученные средства будут направлены на ликвидацию последствий наводнения в Валенсии.