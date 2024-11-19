Неймар, по слухам, близок к возвращению в «Сантос». Сообщалось, что форвард готов вернуться в свой первый клуб в профессиональной карьере. Карьера в последние годы у бразильца совсем не складываются, а что с личной жизнью?

Первой девушкой Неймара была Каролина Дантас, они начали встречаться в 2010 году, когда он играл за «Сантос». В 2011 Каролина родила ему сына.

Но вскоре после этого пара разошлась, а Неймар не особо долго грустил и в марте 2011-го закрутил новый роман. На этот раз – с бразильской супермоделью Барбарой Эванс.

После этого Неймар встречался более с чем 20-ю девушками в период с 2012-го по 2020 год. Это были бразильские модели, телеведущие и актрисы.

Угомонился бразилец в 2021-м, когда встретил Бруну Бьянкарди.

Бразильская модель сотрудничала с Louis Vuitton, Off-White и Balmain. Также, у нее более 12 млн подписчиков в соцсетях.

И она родила Нею второго сына.

Кстати, Бруна в хороших отношениях с матерью первого ребенка Каролиной: