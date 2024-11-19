«Танец Трампа» пошел в народ: Кристиан Пулишич исполнил его, забив за сборную США🕺

Кристиан Пулишич оформил дубль в матче США против Ямайки, который завершился победой американцев со счетом 4:2 – сборная США обеспечила себе выход в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ.

После своего первого гола американский футболист «Милана» исполнил версию популярного «Танца Дональда Трампа», к его празднованию присоединились Уэстон Маккенни и Рикардо Пепи.

Пулишич не первый американский спортсмен, избравший подобный способ отметить успех. Ранее игрок НФЛ, новичок «Лас-Вегас Рейдерс» Брок Бауэрс исполнил танец после тачдауна в воскресенье, а также звезда UFC Джон Джонс танцевал таким образом в минувшие выходные в Мэдисон Сквер Гарден.

«Я видел, как это делали вчера в НФЛ, я видел, как это делал Джон Джонс, и решил тоже немного повеселиться», - сказал Пулишич после игры.

«Танец Трампа» довольно веселый. С моей стороны — это не политическое заявление, это просто развлечение. Мне понравилось», - добавил Кристиан.