🔥 14 шикарных защитников, которых можно подписать прямо сейчас

Некоторым клубам сейчас не помешало бы укрепление в линии обороны. Но как же это сделать в разгар сезона? Правильно! Рынок свободных агентов.

А здесь уже есть, что выбрать. Перечислим самых дорогих.

Умар Соле

Трансферная стоимость: €8 млн | Последний клуб: «Ред Булл Зальцбург».

Гислен Конан

Трансферная стоимость: €5 млн | Последний клуб: «Аль-Наср».

Дэниэл Амарти

Трансферная стоимость: €4 млн | Последний клуб: «Бешикташ».

Серж Орье

Трансферная стоимость: €2,5 млн | Последний клуб: «Галатасарай».

Брэндон Уильямс

Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Манчестер Юнайтед».

Фету Мауасса

Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Брюгге».

Коффи Джиджи

Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Торино».

Мервей Бокади

Трансферная стоимость: €1,8 млн | Последний клуб: «Стандард».

Серхио Рамос

Трансферная стоимость: €1,8 млн | Последний клуб: «Севилья».

Эзджан Алиоски

Трансферная стоимость: €1,7 млн | Последний клуб: «Аль-Ахли».

Альваро Гонсалес

Трансферная стоимость: €1 млн | Последний клуб: «Аль-Кадисия».

Левен Курзава

Трансферная стоимость: €1,5 млн | Последний клуб: «ПСЖ».

Марсело

Трансферная стоимость: €1,3 млн | Последний клуб: «Флуминенсе».

Адама Сумаоро

Трансферная стоимость: €1,5 млн | Последний клуб: «Болонья».

Кого куда?