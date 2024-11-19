🔥 14 шикарных защитников, которых можно подписать прямо сейчас
Некоторым клубам сейчас не помешало бы укрепление в линии обороны. Но как же это сделать в разгар сезона? Правильно! Рынок свободных агентов.
А здесь уже есть, что выбрать. Перечислим самых дорогих.
Умар Соле
Трансферная стоимость: €8 млн | Последний клуб: «Ред Булл Зальцбург».
Гислен Конан
Трансферная стоимость: €5 млн | Последний клуб: «Аль-Наср».
Дэниэл Амарти
Трансферная стоимость: €4 млн | Последний клуб: «Бешикташ».
Серж Орье
Трансферная стоимость: €2,5 млн | Последний клуб: «Галатасарай».
Брэндон Уильямс
Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Манчестер Юнайтед».
Фету Мауасса
Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Брюгге».
Коффи Джиджи
Трансферная стоимость: €2 млн | Последний клуб: «Торино».
Мервей Бокади
Трансферная стоимость: €1,8 млн | Последний клуб: «Стандард».
Серхио Рамос
Трансферная стоимость: €1,8 млн | Последний клуб: «Севилья».
Эзджан Алиоски
Трансферная стоимость: €1,7 млн | Последний клуб: «Аль-Ахли».
Альваро Гонсалес
Трансферная стоимость: €1 млн | Последний клуб: «Аль-Кадисия».
Левен Курзава
Трансферная стоимость: €1,5 млн | Последний клуб: «ПСЖ».
Марсело
Трансферная стоимость: €1,3 млн | Последний клуб: «Флуминенсе».
Адама Сумаоро
Трансферная стоимость: €1,5 млн | Последний клуб: «Болонья».
Кого куда?