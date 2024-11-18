🤨 «Сити» решил расширить «Этихад» очень странной пристройкой. Ее цена превышает £300 млн
«Манчестер Сити» решил модернизировать стадион «Этихад», вложив в реконструкцию более 300 миллионов фунтов стерлингов.
Чемпионы Премьер-лиги хотят перестроить северную трибуну. И они уже начали это делать.
А выглядеть это должно вот так. Теперь вместимость превысит 60 тысяч человек.
Ожидается, что проект добавит 7900 новых мест на трибунах.
Первые работы начались в мае. Ожидается, что к середине следующего сезона «Сити» сможет использовать все свои идеи на деле.
Помимо расширенной трибуны, стадион получит фан-зону на 3 тысячи человек. Также появится отель на 400 мест, новый клубный магазин и музей.
Как вам?