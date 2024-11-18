📹IShowSpeed на камеру позвонил самому известному игроку из списка контактов. Вот что было дальше 🙈

Популярный блогер и главный фанат Криштиану Роналду IShowSpeed знает, как привлечь к себе внимание. На этот раз он утверждал, что в его телефоне есть контакт одного игрока мирового класса.

В видео под названием House of Highlights он показал, что может в любой момент позвонить вингеру «Мадрида» Винисиусу Жуниору. Чтобы доказать, что это действительно бразилец, блогер набрал ему, но голос, который ответил, не очень похож на игрока «сливочных». Тем более, человек, которому набрал ютубер, просто бросил трубку 😂 Кажется, что бразилец если и дал номер, то чужой.

Неизвестно, действительно ли стример и Винисиус поддерживают общение. Однако Спид был на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже и когда должны были объявить победителя, он на камеру повторял «Вини, Вини». Потом был очень разочарован, что бразилец не взял награду.

IShowSpeed − не чужой для футбола человек. Кроме того, что он постоянно пытается эпатировать публику, стример также регулярно играет в благотворительных матчах и экс-футболистами.

В феврале этого года он чуть не травмировал бразильца Кака. Блогер прямой ногой сделал подкат под легенду «Милана» и тот чудом не покинул поле на носилках. Кроме этого Спид постоянно давал советы Эдену Азару, как правильно играть в футбол, а совсем недавно радовался, как ребенок, когда Роналду установил рекорд на Youtube.