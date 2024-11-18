📹Дембеле признался в необычном для футболиста хобби. Кунде и Тчуамени не смогли сдержать смех

Во время международной паузы игроки сборной Франции, а именно Орельен Тчуамени («Мадрид»), Жюль Кунде («Барселона») и Усман Дембеле («ПСЖ») стали гостями подкаста The Bridge . Практически полтора часа они обсуждали не только футбол, но и свои увлечения.

Так выяснили, что у Дембеле есть необычное для футболиста хобби: он любит смотреть документальные фильмы определенной тематики.

«Я очень люблю документалки. Фильмы на ARTE (телеканал), что-то ставлю на Youtube... Мне нравятся документалки о прошлом, где, например, рассказывают про Вторую мировую. Кстати, про диктаторов! Вот есть Мобуту (диктатор ДР Конго)... Потом.. Ну, этот из Германии».

В этот момент Кунде и Тчуамени уже перестали сдерживать смех, а Орельен отметил, что Усман «не может сказать его (Гитлера) имя». Ведущий заметил, что за Гитлера может прилететь страйк от Youtube.

Дембеле продолжил: «Про Сталина. Все вот такое мне нравится». Но почему именно про диктаторов? «Не знаю, просто нравится».