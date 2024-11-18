Надежда сборной: в разгар международного перерыва смотрим рейтинг лучших бомбардиров Лиги Наций🔝

Международный перерыв в самом разгаре, а это значит, что время поговорить о главных героях Лиги Наций.

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром турнира – на его счету 19 голов в 16 матчах. Вчера форвард сделал хет-трик в игре с Казахстаном (5:0).

Норвежец выступает за национальную команду с 2019 года и является ее лучшим нападающим. За это время у него 38 голов в 39 матчах.

Вот как выглядит топ-10 голеадоров Лиги Наций:

Составит ли кто-то конкуренцию норвежцу?