«Мы собираемся взорвать интернет». Роналду анонсировал супергостя – фанаты уже вычислили. Рекорд просмотров?
Криштиану Роналду намекнул, что следующий гость на его Ютуб-канале произведет небывалый ажиотаж. В разговоре с бывшим товарищем по команде «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом Роналду заявил: «Мы собираемся взорвать интернет». Португалец добавил, что его гость более знаменит, чем он, что вызвало удивление фанатов.
Пользователи в комментариях быстро перечислили возможные имена, и наиболее вероятным кандидатом стал мистер Бист. Судя по просочившейся фотографии, португальская звезда сидит рядом с Джимми Дональдсоном, известным как MrBeast, создателем крупнейшего канала на платформе (более 331 миллиона подписчиков).
MrBeast известен развлекающими видео и розыгрышами, привлекающими миллионы зрителей. Его последнее видео набрало 97 миллионов просмотров, что еще больше укрепило его позиции в качестве гиганта на Ютубе. Сотрудничество с Роналду может установить новые рекорды для обоих.
Ожидается, что видео выйдет в ближайшее время, и фанаты прогнозируют, что оно побьет все возможные рекорды просмотров.
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