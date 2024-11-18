Изучаем многочисленные тату Джорджины: одна из них посвящена Криштиану ✒
Оказалось, что вечная невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес в отличие от своего возлюбленного серьезно увлечена татуировками.
Девушка предпочитает маленькие рисунки, но делает их в большом количестве. Тату-мастер Джорджины поделился кадрами ее рук, украшенных миниатюрными татуировками.
Кроме мини-тату у Джорджины есть и более крупные рисунки на теле.
Херувим
Надпись «мама»
И, конечно, посвящение Криштиану.
Какое у вас отношение к татуировкам и как вам тату Джорджины? Пишите в комментариях.