Изучаем многочисленные тату Джорджины: одна из них посвящена Криштиану ✒

Оказалось, что вечная невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес в отличие от своего возлюбленного серьезно увлечена татуировками.

Девушка предпочитает маленькие рисунки, но делает их в большом количестве. Тату-мастер Джорджины поделился кадрами ее рук, украшенных миниатюрными татуировками.

Кроме мини-тату у Джорджины есть и более крупные рисунки на теле.

Херувим

Надпись «мама»

И, конечно, посвящение Криштиану.

Какое у вас отношение к татуировкам и как вам тату Джорджины? Пишите в комментариях.