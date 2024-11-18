«Так больше никто не может». Одно видео объясняет, почему Роналду даже в 39 лет штампует голы – это слишком легко для него

Криштиану Роналду – возможно, лучший бомбардир в истории футбола. Такой нацеленности на ворота нет ни у кого.

Пик снайперской формы португальца пришелся на период в мадридском «Реале». Роналду девять лет поддерживал высочайшую стабильность: 450 голов в 438 матчах. Безумные цифры.

Но в них легче верится, если взглянуть, как тренировался Криштиану. Этот ролик многое объясняет: он мог забивать как угодно – плечом, а потом обычным ударом в девятку так, что вратарь даже не среагирует.

Реакции болельщиков:

💭 «Так больше никто не может. Возможно, только Роналдиньо. Чистый талант».

💭 «Это робот».

💭 «Для него это слишком легко».