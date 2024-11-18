Трент быстро нашел замену дочери Джуда Лоу – рассекречена новая девушка футболиста🧐😍
Звезда сборной Англии Трент Александер-Арнолд не долго горевал после расставания с дочерью Джуда Лоу Айрис – футболист уже начал встречается с инфлюенсером из Инстаграма, 23-летней Эстель Бенке.
Несколько дней назад пару видели вместе за ужином в ресторане celeb haunt Cibo в графстве Чешир.
В прошлом месяце Трент и Эстель совершили романтическую поездку в пятизвездочный фермерский дом Soho в Котсуолдсе. Зоркие фанаты заметили, что пара одновременно публиковала фото из одного и того же места.
С Айрис Лоу Трент разошелся месяц назад. Несмотря на то, что они провели вместе отличное лето, у них обоих в приоритете собственная карьера, а не отношения. Пути звездной пары разошлись из-за плотных графиков.
- Жопа .
- А на лицо Тебе Насрать ?
- Не надо ...😂😂😂
Что это, ***, такое?