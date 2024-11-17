📹Ничего милее вы сегодня не увидите. Мертенс привел на тренировку маленького сына и научил празднованию

37-летний вингер «Галатасарая» Дрис Мертенс отдал долгих девять лет итальянскому клубу «Наполи». В 2022 году он не продлил контракт и перебрался в Турцию, подписав договор на три года.

Несмотря на то, что Мертенсу по футбольным меркам немало лет, он все еще полезен на поле. За два с лишним сезона он забил 18 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Сегодня «Галатасарай» опубликовал милое видео, на котором Дрис Мертенс тренируется вместе с сыном Чиро. Кстати, именно такое прозвище закрепилось за бельгийцем в Италии. Малыш сперва просто наблюдает за тем, как папа бьет по воротам, а затем синхронно с отцом празднует забитый мяч, проезжая на коленях.

Мяч парня не особо интересовал: он его немного попинал, потом отправил куда-то в сторону. Куда больше Чиро хотел объятий от отца.

Вот как на видео отреагировали в комментариях:

💭«Скажу честно, я не думаю, что его сын станет профессионалом. Нет темпа, не дотягивает физически, техника тоже не на высоте».

💭«Пройдет год или два, и парень станет выше своего отца».

💭«Его сын выглядит не очень подвижным (mobile)... Похож на Иммобиле».