Погба может оказаться в «МЮ» в третий раз? Фаны уже отреагировали

На этой неделе Поль Погба стал свободным агентом. «Ювентус», последний клуб француза, дождался сокращения дисквалификации футболиста, но расстался с ним из-за неуверенности, что он сможет вернуть былую физическую форму.

Первоначально Погба дали бан за допинг аж на четыре года, но в октябре хавбек во время апелляции смог доказать, что запрещенное вещество оказалось в его организме непреднамеренно. CAS отменил штраф и сократил дисквалификацию до полутора лет. Это значит, что Поль сможет выйти на поле уже в марте.

До этих пор все, что может делать француз − это тренироваться. Так как в «Ювентусе» его оставили, игроку пришлось искать другую базу для возможного возвращения. Казалось, что он ее нашел − дом всех тренировок «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне. Об этом сообщил инсайдер Саша Тавольери.

Вот как на такую новость отреагировали фанаты «красных дьяволов»:

💭«Нам уже говорили, что Эванс будет тренироваться с «Юнайтед», а позже он подписал контракт с клубом 😂😂»

💭«Если Рубен Амориму будет под силу, то он вернет Поля Погба. Представьте себе Погба на позиции «десятки», свободу его действий и влияния. Когда он на поле, то самый техничный хавбек в мире. Аморим, верни Погба домой».

💭«Я хотел бы увидеть, как Кобби Майну тренируется вместе с Полем Погба, и тогда бы умер счастливым».

💭«Погба нехороший парень. Он принёс молодым парням негативную энергию, поэтому мы и страдаем».

💭«Его нужно любой ценой держать подальше от команды».

Фабрицио Романо опроверг новости о том, что Погба будет тренироваться в Каррингтоне. Поль планирует дальше заниматься в Майами и искать новый клуб. Никаких контактов с «МЮ» не было.

Однако кто мешает помечтать?