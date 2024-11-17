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Десять лет назад появился список сорока будущих звезд из FIFA 14. Их карьера сложилась совершенно по-разному

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Каждый год игровая компания EA радует футбольных болельщиков симулятором FIFA, который теперь называется FC. Каждый новый выпуск сопровождается серьезной скаутской работой и перед людьми ставят задачу найти в мире таланты, чтобы наиболее реалистично показать их развитие в игре. Кроме того, ежегодно появлялся список игроков с большим потенциалом.

Десять лет назад перед выходом FIFA 14 журналист и любитель футбольного симулятора Даррен Кросс составил список из сорока будущих звезд, способных добиться успеха. Он провел большую скаутскую работу и попробовал утереть нос профессионалам.

От чего отталкивался Кросс? От рейтинга потенциала − он должен был быть не ниже 85. Информация подана в формате «имя/фамилия − потенциал − клуб на момент выхода игры − где сейчас».

1. Закария Баккали − 90 − «ПСВ» − свободный агент

2. Адриан Сентурион − 85 − «Расинг» (в аренде в «Дженоа») − «Велес»;

3. Оливер Торрес − 85 − «Атлетико» − «Монтеррей»;

4. Виктор Андраде − 85 − «Сантос» − «Ботафого»;

5. Юрген Локадия − 85 − «ПСВ» − «Интерсити»;

6. Николас Лопес − 85 − «Удинезе» − «Насьональ»;

7. Хуан Итурбе − 85 − «Порту» − «Серро Портеньо»;

8. Маттиа Де Шильо − 85 − «Милан» − «Эмполи»;

9. Фред − 85 − «Шахтер Донецк» − «Фенербахче»;

10. Филип Джуричич − 85 − «Бенфика» − «Панатинаикос»;

11. Кирьякос Пападопулос − 85 − «Шальке 04» − свободный агент;

12. Лоренцо Инсинье − 85 − «Наполи» − «Торонто»;

13. Анхель Корреа − 86 − «Сан-Лоренцо» − «Атлетико»;

14. Леандро Паредес − 86 − «Бока Хуниорс» − «Рома»;

15. Марко Верратти − 88 − «ПСЖ» − «Аль-Араби»;

16. Семих Кайя − 86 − «Галатасарай» − закончил карьеру;

17. Адам Махер − 88 − «ПСВ» − «Дамак»;

18. Матео Ковачич − 87 − «Интер» − «Манчестер Сити»;

19. Адриан − 86 − «Фламенго» − «Португеза»;

20. Жуниор Маланда − 85 − «Вольфсбург» − погиб 10 января 2015 года;

21. Антони Марсьяль − 87 − «Монако» − «АЕК»;

22. Маркиньос − 89 − «ПСЖ − «ПСЖ»;

23. Курт Зума − 85 − «Сент-Этьен» − «Аль-Оруба» (аренда из «Вест Хэма»);

24. Адем Ляйич − 86 − «Рома» − «Нови-Пазар»;

25. Леон Горетцка − 86 − «Шальке 04» − «Бавария»;

26. Виктор Фишер − 86 − «Аякс» − завершил карьеру;

27. Клеман Гренье − 85 − «Лион» − свободный агент;

28. Фернандо − 85 − «Шахтер Донецк» − «Аль-Джазира»;

29. Ахмед Муса − 85 − «ЦСКА» − «Кано Пилларс»;

30. Исхак Бельфодиль − 85 − «Интер» − свободный агент;

31. Хуан Кинтеро − 86 − «Порту» − «Расинг»;

32. Ола Джон − 85 − «Бенфика» − «Аль-Араби»;

33. Джанелли Имбула − 85 − «Марсель» − свободный агент;

34. Никола Леали − 85 − «Ювентус» − «Дженоа»;

35. Кристиан Бонилья − 85 − «Атлетико Насьональ» − завершил карьеру;

36. Яссин Бензия − 85 − «Лион» − «Карабах»;

37. Лукас Пьязон − 85 − «Челси» − «АВС»;

38. Лусиано Вьетто − 85 − «Расинг» − «Расинг»;

39. Тонни Вильена − 85 − «Фейеноорд» − «Панатинаикос»;

40. Люк Шоу − 85 − «Саутгемптон» − «Манчестер Юнайтед».

Клубы
logoЛеандро Паредес
logoАхмед Муса
logoШальке
logoПСВ
logoАдем Ляйич
logoАнхель Корреа
logoМарко Верратти
logoФред
logoМанчестер Юнайтед
logoЮрген Локадия
logoЛоренцо Инсинье
logoАнтони Марсьяль
logoЛион
logoМилан
logoОливер Торрес
logoИсхак Бельфодиль
logoХуан Кинтеро
logoКурт Зума
logoШахтер
logoМаркиньос
logoПСЖ
logoПорту
logoХуан Итурбе
logoЗакария Баккали
logoЦСКА
logoМаттиа Де Шильо
logoМанчестер Сити
logoКлеман Гренье
logoАдриан Сентурион
logoАтлетико
logoЛеон Горетцка
logoМатео Ковачич
logoБавария