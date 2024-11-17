Десять лет назад появился список сорока будущих звезд из FIFA 14. Их карьера сложилась совершенно по-разному
Каждый год игровая компания EA радует футбольных болельщиков симулятором FIFA, который теперь называется FC. Каждый новый выпуск сопровождается серьезной скаутской работой и перед людьми ставят задачу найти в мире таланты, чтобы наиболее реалистично показать их развитие в игре. Кроме того, ежегодно появлялся список игроков с большим потенциалом.
Десять лет назад перед выходом FIFA 14 журналист и любитель футбольного симулятора Даррен Кросс составил список из сорока будущих звезд, способных добиться успеха. Он провел большую скаутскую работу и попробовал утереть нос профессионалам.
От чего отталкивался Кросс? От рейтинга потенциала − он должен был быть не ниже 85. Информация подана в формате «имя/фамилия − потенциал − клуб на момент выхода игры − где сейчас».
1. Закария Баккали − 90 − «ПСВ» − свободный агент
2. Адриан Сентурион − 85 − «Расинг» (в аренде в «Дженоа») − «Велес»;
3. Оливер Торрес − 85 − «Атлетико» − «Монтеррей»;
4. Виктор Андраде − 85 − «Сантос» − «Ботафого»;
5. Юрген Локадия − 85 − «ПСВ» − «Интерсити»;
6. Николас Лопес − 85 − «Удинезе» − «Насьональ»;
7. Хуан Итурбе − 85 − «Порту» − «Серро Портеньо»;
8. Маттиа Де Шильо − 85 − «Милан» − «Эмполи»;
9. Фред − 85 − «Шахтер Донецк» − «Фенербахче»;
10. Филип Джуричич − 85 − «Бенфика» − «Панатинаикос»;
11. Кирьякос Пападопулос − 85 − «Шальке 04» − свободный агент;
12. Лоренцо Инсинье − 85 − «Наполи» − «Торонто»;
13. Анхель Корреа − 86 − «Сан-Лоренцо» − «Атлетико»;
14. Леандро Паредес − 86 − «Бока Хуниорс» − «Рома»;
15. Марко Верратти − 88 − «ПСЖ» − «Аль-Араби»;
16. Семих Кайя − 86 − «Галатасарай» − закончил карьеру;
17. Адам Махер − 88 − «ПСВ» − «Дамак»;
18. Матео Ковачич − 87 − «Интер» − «Манчестер Сити»;
19. Адриан − 86 − «Фламенго» − «Португеза»;
20. Жуниор Маланда − 85 − «Вольфсбург» − погиб 10 января 2015 года;
21. Антони Марсьяль − 87 − «Монако» − «АЕК»;
22. Маркиньос − 89 − «ПСЖ − «ПСЖ»;
23. Курт Зума − 85 − «Сент-Этьен» − «Аль-Оруба» (аренда из «Вест Хэма»);
24. Адем Ляйич − 86 − «Рома» − «Нови-Пазар»;
25. Леон Горетцка − 86 − «Шальке 04» − «Бавария»;
26. Виктор Фишер − 86 − «Аякс» − завершил карьеру;
27. Клеман Гренье − 85 − «Лион» − свободный агент;
28. Фернандо − 85 − «Шахтер Донецк» − «Аль-Джазира»;
29. Ахмед Муса − 85 − «ЦСКА» − «Кано Пилларс»;
30. Исхак Бельфодиль − 85 − «Интер» − свободный агент;
31. Хуан Кинтеро − 86 − «Порту» − «Расинг»;
32. Ола Джон − 85 − «Бенфика» − «Аль-Араби»;
33. Джанелли Имбула − 85 − «Марсель» − свободный агент;
34. Никола Леали − 85 − «Ювентус» − «Дженоа»;
35. Кристиан Бонилья − 85 − «Атлетико Насьональ» − завершил карьеру;
36. Яссин Бензия − 85 − «Лион» − «Карабах»;
37. Лукас Пьязон − 85 − «Челси» − «АВС»;
38. Лусиано Вьетто − 85 − «Расинг» − «Расинг»;
39. Тонни Вильена − 85 − «Фейеноорд» − «Панатинаикос»;
40. Люк Шоу − 85 − «Саутгемптон» − «Манчестер Юнайтед».