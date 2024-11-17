Десять лет назад появился список сорока будущих звезд из FIFA 14. Их карьера сложилась совершенно по-разному

Каждый год игровая компания EA радует футбольных болельщиков симулятором FIFA, который теперь называется FC. Каждый новый выпуск сопровождается серьезной скаутской работой и перед людьми ставят задачу найти в мире таланты, чтобы наиболее реалистично показать их развитие в игре. Кроме того, ежегодно появлялся список игроков с большим потенциалом.

Десять лет назад перед выходом FIFA 14 журналист и любитель футбольного симулятора Даррен Кросс составил список из сорока будущих звезд, способных добиться успеха. Он провел большую скаутскую работу и попробовал утереть нос профессионалам.

От чего отталкивался Кросс? От рейтинга потенциала − он должен был быть не ниже 85. Информация подана в формате «имя/фамилия − потенциал − клуб на момент выхода игры − где сейчас».

1. Закария Баккали − 90 − «ПСВ» − свободный агент

2. Адриан Сентурион − 85 − «Расинг» (в аренде в «Дженоа») − «Велес»;

3. Оливер Торрес − 85 − «Атлетико» − «Монтеррей»;

4. Виктор Андраде − 85 − «Сантос» − «Ботафого»;

5. Юрген Локадия − 85 − «ПСВ» − «Интерсити»;

6. Николас Лопес − 85 − «Удинезе» − «Насьональ»;

7. Хуан Итурбе − 85 − «Порту» − «Серро Портеньо»;

8. Маттиа Де Шильо − 85 − «Милан» − «Эмполи»;

9. Фред − 85 − «Шахтер Донецк» − «Фенербахче»;

10. Филип Джуричич − 85 − «Бенфика» − «Панатинаикос»;

11. Кирьякос Пападопулос − 85 − «Шальке 04» − свободный агент;

12. Лоренцо Инсинье − 85 − «Наполи» − «Торонто»;

13. Анхель Корреа − 86 − «Сан-Лоренцо» − «Атлетико»;

14. Леандро Паредес − 86 − «Бока Хуниорс» − «Рома»;

15. Марко Верратти − 88 − «ПСЖ» − «Аль-Араби»;

16. Семих Кайя − 86 − «Галатасарай» − закончил карьеру;

17. Адам Махер − 88 − «ПСВ» − «Дамак»;

18. Матео Ковачич − 87 − «Интер» − «Манчестер Сити»;

19. Адриан − 86 − «Фламенго» − «Португеза»;

20. Жуниор Маланда − 85 − «Вольфсбург» − погиб 10 января 2015 года;

21. Антони Марсьяль − 87 − «Монако» − «АЕК»;

22. Маркиньос − 89 − «ПСЖ − «ПСЖ»;

23. Курт Зума − 85 − «Сент-Этьен» − «Аль-Оруба» (аренда из «Вест Хэма»);

24. Адем Ляйич − 86 − «Рома» − «Нови-Пазар»;

25. Леон Горетцка − 86 − «Шальке 04» − «Бавария»;

26. Виктор Фишер − 86 − «Аякс» − завершил карьеру;

27. Клеман Гренье − 85 − «Лион» − свободный агент;

28. Фернандо − 85 − «Шахтер Донецк» − «Аль-Джазира»;

29. Ахмед Муса − 85 − «ЦСКА» − «Кано Пилларс»;

30. Исхак Бельфодиль − 85 − «Интер» − свободный агент;

31. Хуан Кинтеро − 86 − «Порту» − «Расинг»;

32. Ола Джон − 85 − «Бенфика» − «Аль-Араби»;

33. Джанелли Имбула − 85 − «Марсель» − свободный агент;

34. Никола Леали − 85 − «Ювентус» − «Дженоа»;

35. Кристиан Бонилья − 85 − «Атлетико Насьональ» − завершил карьеру;

36. Яссин Бензия − 85 − «Лион» − «Карабах»;

37. Лукас Пьязон − 85 − «Челси» − «АВС»;

38. Лусиано Вьетто − 85 − «Расинг» − «Расинг»;

39. Тонни Вильена − 85 − «Фейеноорд» − «Панатинаикос»;

40. Люк Шоу − 85 − «Саутгемптон» − «Манчестер Юнайтед».