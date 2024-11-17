Что это было и зачем? Нуньес праздновал победный гол Уругвая перед лицом экс-игрока «Эвертона»
Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес необычной реакцией отпраздновал победный гол сборной Уругвая в матче с Колумбией (3:2) на 90+11-й минуте.
Нуньес был вне себя от счастья: праздновал перед лицом бывшего защитника «Эвертона» Йерри Мины.
Колумбийский защитник досаждал ему агрессивной игрой в обороне, и форвард «Ливерпуля», похоже, так немного отомстил.
Нуньес забил три мяча и отдал две результативные передачи в 14 матчах за клуб в этом сезоне.