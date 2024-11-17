«Проклятье» Де Лигта: начинает каждый сезон в карьере с новым тренером

Маттейс Де Лигт прошлым летом перешел из «Баварии» в «МЮ».

После трансфера Де Лигт вспоминал, что еще не работал ни с одним тренером хотя бы на протяжении двух сезонов: «За всю карьеру ни один тренер не работал со мной дольше полутора сезонов. Надеюсь, теперь это продлится дольше».

И повод был отличный, Де Лигта звал Эрик Тен Хаг, с которым он успешно поработал в «Аяксе».

Но в этот раз не удалось проработать и половину сезона: 28 октября Эрика уволили.

Маттейс абсолютно каждый сезон в своей взрослой карьере начинает с новым тренером.

Де Лигту сейчас 25, и он все еще не провел ни с одним из тренеров даже 100 совместных матчей.

У Де Лигта также 45 матчей под руководством временных коучей.

Источник: телеграм-канал Тen Hag ball

Теперь предстоит поработать с Рубеном Аморимом.

«Эрик тен Хаг пригласил меня в «Манчестер», моей целью было добиться успехов вместе с Эриком. Ему не очень везло. Во многих матчах мы играли хорошо, но не использовали свои моменты. Жаль, что все так закончилось.

Аморим провел хорошую работу в «Спортинге», надеюсь, он сможет вывести нас на уровень выше. Аморим не первый и не последний мой тренер. Я перешел в «Манчестер Юнайтед» не только ради Тен Хага.

Думаю, это по-прежнему один из крупнейших клубов в мире. Мне нужно просто делать свое дело и играть хорошо. Сейчас я чувствую себя в полном порядке и игра идет. Надеюсь, что смогу продолжать также», – сказал Де Лигт.