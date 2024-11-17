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Стадион на скале в стиле Minecraft за миллиард долларов: там будет ЧМ и матчи «Аль-Насра» Роналду

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Чемпионат мира 2034 года пройдет аж через 10 лет, но работа над футуристической ареной в стиле Minecraft в Саудовской Аравии уже началась.

Стадион принца Мухаммеда бин Салмана расположен на скале в Эр-Рияде и украшен светодиодными панелями.

Вот так это все будет выглядеть:

Стадион принца Мухаммеда бин Салмана будет построен на краю скалы недалеко от Эр-Рияда
Стадион на 45 000 мест обойдется более чем в 1 миллиард фунтов стерлингов.

Стадион всего лишь на 45 тысяч мест будет стоить более одного миллиарда фунтов стерлингов.

Футуристические панельные кубы будут служить продолжением скал Тувайк.

Арена станет первой в мире с выдвижным полем.

На светодиодной стене будут прямые трансляции спортивных мероприятий. Также стена будет открываться, открывая вид на город.

Внутренний вид стадиона принца Мухаммеда бин Салмана
Новый стадион Аль-Насра будет иметь вместимость 45 000 человек.

Работы планируют завершить в 2029 году.

На стадионе также будет кнопка для смены травы на искусственный газон.

Стадион в стиле Minecraft будет принимать матчи нынешней команды Криштиану Роналду «Аль-Наср» после завершения строительства. Дотянет ли Криш до 2929-го?

Внутри футуристической арены будет установлена ​​гигантская светодиодная стена.
Он будет расположен на вершине 200-метровой скалы.
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