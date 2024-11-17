Стадион на скале в стиле Minecraft за миллиард долларов: там будет ЧМ и матчи «Аль-Насра» Роналду
Чемпионат мира 2034 года пройдет аж через 10 лет, но работа над футуристической ареной в стиле Minecraft в Саудовской Аравии уже началась.
Стадион принца Мухаммеда бин Салмана расположен на скале в Эр-Рияде и украшен светодиодными панелями.
Вот так это все будет выглядеть:
Стадион всего лишь на 45 тысяч мест будет стоить более одного миллиарда фунтов стерлингов.
Арена станет первой в мире с выдвижным полем.
На светодиодной стене будут прямые трансляции спортивных мероприятий. Также стена будет открываться, открывая вид на город.
Работы планируют завершить в 2029 году.
На стадионе также будет кнопка для смены травы на искусственный газон.
Стадион в стиле Minecraft будет принимать матчи нынешней команды Криштиану Роналду «Аль-Наср» после завершения строительства. Дотянет ли Криш до 2929-го?