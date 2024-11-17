Стадион на скале в стиле Minecraft за миллиард долларов: там будет ЧМ и матчи «Аль-Насра» Роналду

Чемпионат мира 2034 года пройдет аж через 10 лет, но работа над футуристической ареной в стиле Minecraft в Саудовской Аравии уже началась.

Стадион принца Мухаммеда бин Салмана расположен на скале в Эр-Рияде и украшен светодиодными панелями.

Вот так это все будет выглядеть:

Стадион всего лишь на 45 тысяч мест будет стоить более одного миллиарда фунтов стерлингов.

Арена станет первой в мире с выдвижным полем.

На светодиодной стене будут прямые трансляции спортивных мероприятий. Также стена будет открываться, открывая вид на город.

Работы планируют завершить в 2029 году.

На стадионе также будет кнопка для смены травы на искусственный газон.

Стадион в стиле Minecraft будет принимать матчи нынешней команды Криштиану Роналду «Аль-Наср» после завершения строительства. Дотянет ли Криш до 2929-го?