Ярость Пепа выглядит так. Похоже, в раздевалке «Ман Сити» после четырех поражений подряд градус еще выше

«Манчестер Сити» внезапно проиграл четыре матча подряд. Такого при Пепе Гвардиоле еще не было. Минус пять очков от первого места в АПЛ, разгром от «Спортинга» 1:4 – команда буксует, и ее проблемы на поле видны всем.

Гораздо интереснее, что же творится за полем.

Например, в раздевалке. Мы редко видим Пепа в длительной ярости, но документальный фильм «4 подряд» (цифра означает титулы АПЛ), который снимали внутри «Сити» в прошлом сезоне, показал Гвардиолу с другой стороны.

«Вот почему никто не выигрывал четыре чемпионства подряд. Вот причина. Потому что это тяжело. Тяжело делать историю. Вы должны взять ответственность, друзья», – кричал испанец.

Что творится в раздевалке прямо сейчас? Трудно даже предположить, но вполне вероятно, что увидим кадры по завершении сезона.