«Потерял интерес к футболу». Фанаты «МЮ» в ярости из-за поступка Рэшфорда

Маркус Рэшфорд вызвал недовольство фанатов в соцсетях после того, как был замечен на игре НБА между «Никс» и «Нетс» в Нью-Йорке в пятницу вечером.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» в ярости, особенно учитывая большие перемены в клубе – приезд нового главного тренера Рубена Аморима.

💬: «Честно говоря, мне кажется, что этот человек потерял всякий интерес к футболу за последние 20 месяцев. У «Ман Юнайтед» новый тренер, все взволнованы и готовы впечатлить его на тренировках, но у тебя зарплата 350 тысяч фунтов в неделю, и ты летаешь в Нью-Йорк только для того, чтобы посмотреть баскетбольный матч, вместо того чтобы совершенствоваться на тренировках».

💬: «Видим ли мы таких игроков, как Салах/Сака/Холанд, или других футболистов, которые важны для своей команды, делающих что-то подобное в середине сезона?»

💬: «Я бы посадил его в тюрьму только за то, что он носит экипировку «МЮ».