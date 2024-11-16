Тренеру Мексики разбили голову банкой пива – жесть в КОНКАКАФ 🤕

После поражения от Гондураса.

Тренеру сборной Мексики Хавьеру Агирре разбили голову пивной банкой после матча с Гондурасом в первом четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ (0:2). А он всего лишь хотел поблагодарить коллегу за матч.

Теперь Гондурас могут наказать – вплоть до закрытия трибун на домашних играх.

«Ничего, это футбол». Агирре не жалуется, но мексиканская федерация требует наказания

Инцидент произошел уже после финального свистка.

Хавьер Агирре направился к тренеру соперника Рейнальдо Руэде, чтобы пожать руку, но получил полную банку пива в голову. Попали мощно.

Хотя тренер и глазом не повел – сделал вид (?), что не обратил внимания.

«Ничего, ничего, это футбол. Об остальном говорить нет смысла, мне не на что жаловаться», – слова железного Агирре.

Тренер Сальвадора Рейнальдо Руэда расстроен: «Грустно, что такое произошло, это не может повториться ни здесь, ни на любом другом стадионе мира. Хочу принести извинения сборной Мексики, всему мексиканскому народу, мистеру Агирре, потому что это недопустимо, это наносит ущерб победе и всем усилиям, которые ребята приложили на поле».

Мексиканская федерация осудила насилие и потребовала от КОНКАКАФ немедленного наказания. О возможных мерах говорит статья 6 дисциплинарного кодекса: один или несколько матчей без (или с ограниченным количеством) зрителей на трибунах; частичное закрытие стадиона и запрет проведения одного или нескольких матчей; обязательство проведения одного или нескольких матчей на нейтральной территории.

В любом случае победа над статусным соперником омрачена. Дополнительный раздражитель для мексиканцев – перед домашней ответкой.

Агирре в сборной Мексики уже в третий раз – до этого дважды выводил на ЧМ и брал Золотой кубок КОНКАКАФ

Агирре вернулся в сборную Мексики в июле. Это его третий заход в команду: работал с 2001-го по 2002-й и с 2009-го по 2010-й. Есть и трофей – Золотой кубок КОНКАКАФ в 2009-м.

Сейчас держится бодро: лишь одно поражение в пяти матчах, как раз от Гондураса. До этого обыграли Новую Зеландию (3:0) и США (2:0), были нули с Канадой и 2:2 с «Валенсией» (да-да, в октябре сыграли с клубом).

Впервые Агирре возглавил Мексику еще в 2001-м: подобрал кризисную команду после отставки Энрике Месы. Сходу дал результат и довел до серебра Кубка Америки-2001. По ходу турнира двигался уверенно: обыграл 1:0 Бразилию в группе и с четырьмя очками вышел в плей-офф. Дальше выбил Чили и Уругвай, остановился только в финале против Колумбии. Серебряные медали – лучший результат команды, вторыми финишировали еще только в 1993-м.

После успехов Агирре оставили, и тренер вывел сборную на ЧМ-2002 в Японии и Южной Корее. Там занял первое место в группе с семью очками (обыграл Хорватию с Эквадором и не проиграл Италии), но сразу же вылетел в 1/8 финала от США (0:2). Добило удаление Рафаэля Маркеса в концовке. То поражение до сих пор считают одним из самых трагичных при Агирре. После него тренер покинул сборную и возглавил испанскую «Осасуну».

Следующий заход Агирре в сборную случился через семь лет. Он заменил Свена-Йорана Эрикссона после двух поражений в квалификации к ЧМ-2010 и поднял команду с пятого места на второе – отстал от лидера США всего на одно очко. В первом же матче влетел Сальвадору (1:2), но дальше выдал пять побед подряд (в том числе над США) и 2:2 с Тринидадом и Тобаго в последнем туре.

Между квалификацией и самим турниром прихватил Золотой кубок КОНКАКАФ-2009. Занял первое место в группе, прошел в плей-офф Гаити с Коста-Рикой и разбил в финале 5:0 США. Один из любимых соперников Агирре в сборной Мексики.

На самом ЧМ-2010 та же история, что и за восемь лет до этого: выход в плей-офф (в этот раз с натяжкой, со второго места и с равными очками с хозяевами турнира) и вылет в 1/8 финала. Не повезло сразу попасть на Аргентину: дважды получили от Карлоса Тевеса и еще раз от Гонсало Игуаина, а Чичарито лишь размочил счет в концовке. Вскоре после турнира тренер опять уехал в Испанию – в «Сарагосу».

В 2024-м стартовал третий этап Агирре в Мексики. На этот раз на ЧМ выводить не нужно (Мексика примет турнир вместе с США и Канадой), но от него ждут диагностики и исправления результатов – работа Хайме Лосано не впечатляла (5 побед в 15 матчах и вылет на групповом этапе Кубка Америки-2024).

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Фото: Gettyimages.ru /Jorge Salvador Cabrera, Bongarts, Clive Mason