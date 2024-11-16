Ох, «Спортинг» мог быть лучшей командой планеты, если бы не продавал лидеров. Даже в старт не поместить всех

«Спортинг» – стабильный поставщик талантов в топ-лиги. За последние 8 сезонов продали игроков на сумму более полумиллиарда евро. А что если бы клуб не отпускал лидеров?

Похоже, собралась бы одна из лучших команд в мире. Взгляните на имена.

И это далеко не все. На скамейке остались бы Жоау Мариу, Нани, Ислам Слимани, Мануэль Угарте, Рикарду Куарежма, Эрик Дайер, Даниэл Поденсе и куча других талантливых игроков, уехавших в топ-чемпионаты.