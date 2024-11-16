Почти каждый футбольный болельщик слышал про финт-разворот Бербатова, но в карьере Димитара было еще много красивого.

В трофейном шкафу болгара только два действительно больших: титулы АПЛ 2009 и 2011 годов с «МЮ». Из личных достижений: «Золотая бутса» в сезоне-2010/11 и звание лучшего бомбардира Кубка УЕФА-2000/01. Но Бербатов оставил огромное футбольное наследие благодаря изящной технике, особенно первому касанию.

Вот коллекция его самых красивых моментов.