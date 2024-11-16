Какие клубы АПЛ сильнее страдают от травм? Выводы исследования Sky Sports

Травмы – главная проблема современного футбола. Избыток и без того интенсивных матчей непоправимо бьет по здоровью футболистов и лишает болельщиков просмотра любимых игроков. Sky Sports проанализировал, какие клубы АПЛ больше пострадали от травм футболистов в этом сезоне.

Самые травмированные команды, в скобках – число игроков хотя бы с одним повреждением.

1. «Тоттенхэм» (13) 2. «Брайтон», «Ипсвич» (12) 3. «Астон Вилла», «Кристал Пэлас» (11) 4. «Арсенал», «Манчестер Сити» (10)

Команды с наименьшим количеством травм.

1. «Вест Хэм» (2) 2. «Челси» (5) 3. «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (7)

Совокупное количество пропущенных дней игроками.

1. «Брайтон» (397) 2. «Ипсвич» (340) 3. «Кристал Пэлас» (319) 4. «Арсенал» (297) 5. «Тоттенхэм» (273)

Небольшое количество травм у «Вест Хэма» (84 дня) резко контрастирует с его неудачной формой и положением в таблице. А небольшое количество травм у «Челси» (5 игроков, 151 день) вселяет оптимизм на фоне перестройки команды.