«Ради женщины. Но в другом месте трава не зеленее». Пети жалеет о, возможно, главной ошибке в карьере

Связь Эммануэля Пети с болельщиками «Арсенала» подорвалась, когда он перешел в «Челси», принципиального соперника, после короткого пребывания в «Барселоне». Француз провел на «Стэмфорд Бридж» три сезона, после чего повесил бутсы из-за осложнений после операции на колене.

Но когда его спросили о причинах ухода из «Арсенала», Пети сказал: «Ради женщины.

Я всегда любил «Барселону» и мадридский «Реал», два самых больших клуба в мире. Но я должен был остаться в «Арсенале», определенно. Знаете, иногда в другом месте трава не зеленее. Лучше оставаться там, где ты есть, когда ты получаешь любовь и счастье и добиваешься успеха. Почему я ушел? Определенно это большое сожаление. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы, наверное, принял другое решение».