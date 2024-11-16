Забудьте о Ямале. В «Барсе» новый молодой талант – возит по несколько соперников. «Ла Масия», остановись

Академия «Барселоны» – конвейер талантов. Футбол убеждается в этом десятилетиями. И, похоже, через несколько лет состав первой команды пополнится очередным классным вингером.

В соцсетях активно шумит ролик с молодым парнем из «Ла Масии». Судя по комплекту формы, это нынешний сезон-2024/25. Малыш крутится вокруг своей оси и уходит от оппонентов, часто сразу от нескольких – финты ну очень напоминают 12-летнего Ламина Ямаля.

Присмотритесь к номеру на футболке: девятнадцатый. С таким в «Барсе» играли молодые Месси и Ямаль.