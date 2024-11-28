Герои тура ЛЧ: 5 голов из «Аталанты», Гримальдо вспомнил результативность, Левандовски пробил 100
Дублер «Ливерпуля» еще взял пенальти.
Это самые эффективные игроки 5-го тура в фэнтези ЛЧ на Спортсе. Сборная составлена так:
● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).
● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса
● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо
● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.
Шарль де Кетеларе, полузащитник, «Аталанта» (0,60%) – 21 очко
«Аталанта» разгромила на выезде «Янг Бойз» 6:1, а Де Кетеларе, пока был на поле, участвовал во всех голах: два забил сам, на три ассистировал. Лучший в матче по ключевым передачам (3). Причем в чемпионате Италии у бельгийца два гола и пять ассистов всего.
«Аталанта» в потрясающей форме: семь побед подряд во всех турнирах, а дальше в соперниках «Реал», «Штурм» и «Барселона». На домашний матч с австрийцами де Кетеларе может пригодиться, но он пройдет лишь в двадцатых числах января. Надо будет перепроверить форму.
Алекс Гримальдо, защитник, «Байер» (28,83%) – 15 очков
Испанец вспомнил, как много заносил в прошлом сезоне, у него гол и ассист против «Зальцбурга». Гримальдо – лучший в матче по ударам (7) и ключевым передачам (4). Причем за 11 туров в чемпионате у Алекса всего два результативных действия.
По графику у «Байера» дальше ни разу не пропустивший в этой ЛЧ «Интер», «Атлетико» и «Спарта». В ближайшие пару туров покупать Гримальдо вряд ли стоит.
Роберт Левандовски, нападающий, «Барселона» (28,80%) – 13 очков
Забил четвертый матч Лиги чемпионов подряд, трижды делал дубль. В матче с «Брестом» два удара – два гола.
Левандовски стал третьим в истории Лиги чемпионов с сотней голов в турнире! На календарь «Барсы» можно даже не смотреть, они играют в атаку со всеми.
Ким Мин Чжэ, защитник, «Бавария» (0,98%) – 12 очков
Кореец впервые забил в Лиге чемпионов, у него второй гол в сезоне – с четырех ударов! Но в «Баварии» есть Харри Кейн и другие атакующие игроки, вряд ли Ким дальше пригодится.
Куивин Келлехер, вратарь, «Ливерпуль» (0,26%) – 12 очков
Второй матч подряд с учетом АПЛ взял пенальти: на выходных – против «Саутгемптона», сейчас – от Килиана Мбаппе, к тому же сыграл на ноль против «Реала».
В целом Куивин очень уверенно подменяет травмированного Алиссона – выглядит спокойно и убедительно, но бразилец вот-вот должен вернуться.
Дедлайн 6-го тура – 20:45 мск во вторник, 10 декабря. Начнем матчами «Динамо Загреб» – «Селтик» и «Жирона» – «Ливерпуль».