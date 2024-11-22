Новый «МЮ», злой «Сити», железный «Ливерпуль». Что будет в туре АПЛ и кого брать в фэнтези

Дедлайн – завтра в 15:30 мск.

Главное перед 12-м туром АПЛ для фэнтези : разбираем все игры, чтобы быть готовыми ко всему.

«Лестер» – «Челси»

«Лестер» не выигрывает три матча подряд, но в 10 из 11 игр сезона забивал. У «Челси» всего одна победа в последних пяти играх, но именно в гостях команда Энцо Марескы забила 12 раз – больше всех.

Лучшие варианты: Коул Палмер за последние четыре тура лучший в «Челси» по ударам (12). Николас Джексон большую часть своих голов (4), забил именно в гостях. У Мало Гюсто за последние четыре тура: девять ударов (больше Джексона), четыре созданных шанса и 15 касаний в штрафной (у Палмера столько же).

Стоит задуматься: у «Лестера» из-за перебора желтых карточек не будет главного игрока атаки Факундо Буонанотте. Аргентинец лучший за последние четыре тура в команде по ударам и созданным шансам. Да и в целом у «Лестера» хватает травмированных, исходя из этого стоит вложиться не только в атаку «Челси», но и в защиту, благо календарь дальше хороший: «Астон Вилла», «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Эвертон».

«Борнмут» – «Брайтон»

«Брайтон» лучший в лиге по явным голевым моментам (15) за последние четыре тура. «Борнмут» тоже любит играть в атаку, можно ждать много голов.

Лучшие варианты: Энтойн Семеньо всегда нацелен на удар, но будьте внимательны, у него уже четыре желтых, еще одна – и пропуск тура. Эванилсон забивает три игры подряд. В «Брайтоне» у старины Дэнни Уэлбека в последних пяти играх три гола и ассист. Жоржиньо Рюттер здорово проявляет себя в атаке. Восстановившийся от повреждения Жоао Педро сразу принес победу над «Манчестер Сити».

Стоит задуматься: у «Брайтона», скорее всего, не будет капитана Льюиса Данка – это явно скажется на обороне.

«Арсенал» – «Ноттингем Форест»

Команда Микеля Артеты лучшая вместе с «Брайтоном» по явным голевым моментам (22) за прошлые шесть туров. «Арсенал» хорошо играет дома против «Фореста»: последние четыре игры – четыре победы с разницей 11:2.

Лучшие варианты: Кай Хавертц только что забил за сборную, Букайо Сака (под небольшим вопросом) и Мартин Эдегор наконец-то должны снова играть вместе, от этого атака «Арсенала» станет только лучше. Габриэл Магальяэс – главный на стандартах. У соперника в потрясающей форме Крис Вуд . Вратаря Матца Зельса можно не продавать, в следующем туре «Ипсвич», а против топов будет добирать сэйвами, все равно за 5 лучше вратарей нет.

Стоит задуматься: «Арсенал» не побеждал уже четыре тура, пора эту серию прерывать, несмотря на хорошую форму «Фореста», матч все-таки домашний, а капитан снова в игре.

«Астон Вилла» – «Кристал Пэлас»

«Вилла» лишь раз в сезоне проиграла дома, а «Пэлас» совсем плох в атаке: худшие в лиге за последние шесть туров по голам (4).

Лучшие варианты: Олли Уоткинс не забивает уже три игры, но был гол в сборной, а соперник подходящий, чтобы прервать неудачную серию в чемпионате. Морган Роджерс забивает в этом сезоне только в гостях, но дома было два ассиста. «Вилла» лучшая в лиге по голам (6) со стандартов, а Люка Динь вполне может исполнить такой стандарт, к тому же за последние четыре тура у него восемь созданных шансов. Эберечи Эзе в «Пэлас» под большим вопросом.

Стоит задуматься: команда Унаи Эмери явный фаворит, но может помешать предстоящий матч в Лиге чемпионов против «Ювентуса», хотя тоже играть дома.

«Эвертон» – «Брентфорд»

У «Брентфорда» пять поражений в пяти гостевых играх сезона, но соперники были сильные: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм». У «Эвертона» дела не лучше: лишь одна победа в пяти домашних играх, и то над невзрачным «Кристал Пэлас».

Лучшие варианты: Бриан Мбемо и Йоан Висса , потому что, если «Бренфторд» забивает, в большинстве случаев это кто-то из них. В «Эвертоне» Дуайт Макнил восстановился и готов к туру.

Стоит задуматься: в сторону обороны в этом матче смотреть не стоит, команды напропускали уже 39 голов в сезоне.

«Фулхэм» – «Вулверхэмптон»

За последние четыре тура «Фулхэм» допустил всего 42 удара, меньше только «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а «Вулверхэмптон» пропустил больше всех в сезоне (27 голов).

Лучшие варианты: Эмил Смит-Роу активен в последних матчах, у Алекса Ивоби два результативных действия в последних трех играх. У «Вулвз» в отличной форме Матеус Кунья , плюс есть суператакующий защитник Раян Аит-Нури .

Стоит задуматься: ждем голов, а фаворитом выглядит «Фулхэм» из-за более целостного состава.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм»

У «Сити» четыре поражения подряд во всех турнирах, перерыв на сборные им явно мог пойти на пользу. По цифрам обе команды хороши в атаке: «Сити» лучший по ударам (113) за последние шесть туров, а «Тоттенхэм» – по ожидаемым голам (xG – 12,59).

Лучшие варианты: Эрлинг Холанд сделал хет-трик за сборную Норвегии, в последних играх с наличием моментов все в порядке, к тому же выздоровел Кевин де Брюйне , атака станет еще лучше, хотя у норвежца проблемы с реализацией. В «Тоттенхэме» Доминик Соланке и Бреннан Джонсон не смогли забить «Ипсвичу», но по иронии судьбы могут теперь добрать против чемпиона.

Стоит задуматься: у «Тоттенхэма» будет отсутствовать Микки ван де Вен и под вопросом Кристиан Ромеро, без двух основных центральных защитников будет очень сложно остановить атаку «Сити».

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»

У «Саутгемптона» за последние четыре тура всего шесть явных голевых моментов, худший показатель в лиге. Учитывая текущую форму «Ливерпуля», это самый однозначный исход тура.

Лучшие варианты: Мохамед Салах не ездил в сборную, в этом сезоне в 10 из 12 матчей набирал минимум семь очков, будет самым популярным капитаном в туре. Коди Гакпо забил за сборную и, вероятно, выйдет в старте, из-за того, что Луис Диас поздно вернулся из Колумбии. Трент Александер-Арнолд под большим вопросом: учитывая, что на следующей неделе матч Лиги чемпионов против «Реала», нет смысла им рисковать против аутсайдера.

Стоит задуматься: вопрос – надо ли добирать второго из «Ливерпуля» в пару к Салаху, так как дальше у команды Арне Слота в соперниках «Манчестер Сити» и гостевой «Ньюкасл».

«Ипсвич» – «Манчестер Юнайтед»

За последние шесть туров «Ипсвич» допустил больше всех явных голевых моментов (27). У «Манчестер Юнайтед» новый главный тренер, команда должна быть воодушевлена.

Лучшие варианты: Бруну Фернандеш – самый проверенный вариант, на этот и следующий тур (против «Эвертона» дома) чуть ли не мастхэв. Рубен Аморим на тренировках наигрывал схему с тремя центральными защитниками, из-за этого атакующий потенциал Диогу Далота и Нуссаира Мазрауи возрастает.

Стоит задуматься: игроки «Юнайтед» будут заряжены, на эмоциях должны побеждать.

«Ньюкасл» – «Вест Хэм»

«Ньюкасл» за последние шесть туров пропустил всего пять мячей, меньше – только «Эвертон». А вот у «Вест Хэма» плоха оборона: за последние четыре тура допустили больше всех ударов (77).

Лучшие варианты: Александер Исак забивает три игры подряд, второй по ударам (15) среди нападающих за последние четыре тура. Отличный вариант против довольно унылого «Вест Хэма». Из защитников наиболее активен в атаке Фабиан Шер , на следующий тур пригодится против слабого в атаке «Кристал Пэлас». Джеррод Боуэн лучший в атаке у «Вест Хэма», но его последнее результативное действие в гостях осталось в третьем туре.

Стоит задуматься: джем спокойную победу «Ньюкасла», дома они играют хорошо, а «Вест Хэм» в последних двух матчах в гостях пропустил аж семь мячей.

Дедлайн 12-го тура – в 15:30 мск в субботу, 23 ноября . Начнется после паузы на сборные игрой «Лестер» – «Челси».

Фото: Gettyimages.ru /Richard Callis, IMAGO/Cody Froggatt/News Images, Pedro Porru, Richard Callis, IMAGO/Conor Molloy