🫣 Итальянское издание пишет, что Кьеза недоволен положением в «Ливерпуле» и хочет в Серию А. Английские фанаты не верят 🙅‍♂️

В Италии подтверждают, что Федерико Кьеза может вернуться зимой в Серию А.

Inter Live пишет, что вингер недоволен количеством игрового времени в «Ливерпуле», из-за чего может вернуться в Италию уже в январе.

💭 «Абсолютная чушь, он все время был травмирован, как он может быть недоволен игровым временем?»

💭 «Лол, он даже не успел набрать игровую форму».

💭 «Зачем «Ливерпуль» вообще подписал контракт с этим парнем?»

💭 «А откуда у него может появиться игровое время? Он же был травмирован».

The Athletic сегодня уточнил, что «Ливерпуль» не хочет отпускать игрока в Италию, но издание не опровергло слухи о его возможном уходе.

Скоро мы узнаем, насколько правдивы слухи. Но чего ждете вы?