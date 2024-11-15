«Ты мне нравишься!» Ох, Месси сорвался и оскорбил судью – что произошло?
Не лучшая неделя Лионеля Месси: поражение в МЛС и в рамках отбора к ЧМ-2026. Аргентина уступила сборной Парагвая (1:2), Лео наехал на судью.
Бразильский арбитр Андерсон Даронко не показал вторую желтую защитнику Парагвая Омару Альдерете после фола на аргентинце.
«Ты обосрался, ты мне не нравишься!» - сказал Месси судье в перерыве.
По иронии судьбы, Альдерете забил победный гол Парагвая за две минуты до конца освновного времени. Дополняющее иронию совпадение: первый карточка Альдерте была тоже на Месси.
Ты лучше за вашим ВиниПухом смотри, которому можно хватать за волосы, проводить броски через бедро, спорить с судьями (не капитан), оскорблять судей а потом Месси получит дисквал за наезд по делу или Левандовски за нос почесать)))