«Вулверхэмптон» выпустил золотую футболку в честь матча, сыгранного 70 лет назад: фанаты сравнили игроков со злодеем из комедии 🫠

Клуб Премьер-лиги славится своими уникальными золотыми футболками — «Вулверхэмптон» единственная профессиональная команда в Англии, которая носит этот цвет.

Клуб выпустил новую полностью золотую футболку в честь матча, сыгранного 70 лет назад.

В 1054 году «Вулверхэмптон», благодаря недавней установке прожекторов на стадионе «Молинью» (далеко не рядовое нововведение для тех лет), организовал целую серию ярких вечерних матчей с соперниками со всего мира, включая шотландский «Селтик» (2:0), московский «Спартак» (4:0), аргентинский «Расинг» (3:1) и тель-авивский «Маккаби» (10:0). Но самая известная из этих игр прошла 13 декабря 1954 года: когда перед «волками» встала грандиозная задача – победить на своем поле чемпионов Венгрии «Гонвед».

Победа со счетом 3:2 над венгерской командой, считавшейся одной из лучших в Европе в то время, помогла сформировать Кубок европейских чемпионов. Новое международное соревнование появилось уже в следующем сезоне.

Новая экипировка – это дать уважения уникальной форме 1954 года, она была сделана из флуоресцентного материала, чтобы футболисты могли отражать прожекторы, что было редкостью в то время.

Однако мнения футбольных болельщиков относительно эксклюзивной формы разделились.

💬«Футболка выглядит очень круто!».

💬«Пусть заменят свою домашнюю форму на эту».

💬«Вдохновением для футболки послужил Остин Пауэрс?»

💬«Мне это что-то напоминает».

💬«Как мы к этому пришли?».