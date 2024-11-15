«Даже сценаристы не могли такое написать». Поверите в это фото с Месси? Смотрит на судьбу через 10 лет

Иногда судьба подкидывает намеки, которые мы замечаем спустя время. Это фото, набирающее популярность в соцсетях, как раз из таких.

Судя по форме «Барселоны», это сезон-2010/11. Матч Лиги чемпионов. Выбежавший на поле фанат – обычное дело. Но присмотритесь к футболке: Катар-2022. Спустя больше 10 лет после этого снимка Лео Месси, смотрящий на пробегающего мужчину, выиграет самый долгожданный трофей в карьере: чемпионат мира.

Фанаты, как и мы, удивлены:

💭 «Даже сценаристы не могли написать такое»

💭 «Он был предречен на победу»

💭 «Месси смотрит на свою судьбу»

💭 «Фанат что-то знал».