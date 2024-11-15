«Даже сценаристы не могли такое написать». Поверите в это фото с Месси? Смотрит на судьбу через 10 лет
Иногда судьба подкидывает намеки, которые мы замечаем спустя время. Это фото, набирающее популярность в соцсетях, как раз из таких.
Судя по форме «Барселоны», это сезон-2010/11. Матч Лиги чемпионов. Выбежавший на поле фанат – обычное дело. Но присмотритесь к футболке: Катар-2022. Спустя больше 10 лет после этого снимка Лео Месси, смотрящий на пробегающего мужчину, выиграет самый долгожданный трофей в карьере: чемпионат мира.
Фанаты, как и мы, удивлены:
💭 «Даже сценаристы не могли написать такое»
💭 «Он был предречен на победу»
💭 «Месси смотрит на свою судьбу»
💭 «Фанат что-то знал».