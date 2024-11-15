Каким будет новый «Реал» при Алонсо? Громкие трансферы и смена схемы

Все идет к тому, что Хаби Алонсо сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала» летом, сообщает Флориан Плеттенберг.

«Реал» точно будет другим после Анчелотти, потому что копировать стиль итальянца невозможно. Алонсо показал в «Байере», что обладает иными взглядами на игру. Вполне вероятно, для этого понадобятся другие игроки.

Трент Александер-Арнолд, Альфонсо Дэвис и Джонатан Та считаются приоритетными целями «Реала» – давайте взглянем на потенциальный состав «Реала» в следующем сезоне.

Та – один из ключевых в «Байере» Алонсо. Его истекающий контракт лишь повышает шансы приезда в «Мадрид» вслед за испанским тренером. Если Хаби перестроит «Мадрид» на три центральных защитника, линия обороны Милитао-Рюдигер-Та будет выглядеть еще надежнее.

Трента и Дэвиса болельщики «Реала» ждут уже давно. Но теперь их, возможно, по-новому раскроет Алонсо.

Центр поля «Мадрида» никогда не был проблемным – Джуд Беллингем и Федерико Вальверде отлично друг друга дополняют, а еще может приехать Флориан Виртц – яркий молодой талант из того же «Байера».