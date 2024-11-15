Такое редко встретишь: смотрим список самых верных игроков топ-5 лиг – всю карьеру или большую ее часть они посвятили одному клубу👏

Игрок одного клуба - это красивая история, которая все реже встречается в современном футболе. Однако, еще остаются игроки «старой школы», готовы посвятить всю карьеру или большую ее часть одному клубу.

Специализированный портал Transfermarkt составил рейтинг самых верных футболистов из топ-5 лиг, которые продолжают играть за свои команды.

Первое место поделили Томас Мюллер, Антони Лопеш и Коке – эти парни провели в своих клубах по 16 лет и 4 месяца – всю свою профессиональную карьеру. Они продолжают выступать за «Баварию», «Лион» и «Атлетико», соответственно.

Вот как выглядит полный список: