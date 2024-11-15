Главные прогрессы последнего годы. Игроки с самым большим ростом трансферной стоимости
Трансферная стоимость уже давно стала неотъемлемой характеристикой при описании футболистов. Она не растет пропорционально командным успехам, здесь нужен индивидуальный прогресс. Взглянем на игроков, которые больше всех выросли в цене, начиная с прошлого сезона.
Данные – Transfermarkt
6. Винисиус (+50 млн евро)
Относительно остальных он не лучший, но абсолютная стоимость все объясняет. Бразилец прыгнул с 150 млн евро до 200 – прогрессировать в таких значениях еще труднее.
5. Кобби Майну (+54 млн евро)
Открытие сезона в АПЛ. Никому неизвестный воспитанник «МЮ» закрепился в основе «Юнайтед» и помогал сборной Англии на Евро. Продолжит так же реактивно прогрессировать?
4. Виктор Дьокереш (+57 млн евро)
Швед стал самым обсуждаемым игроком группового этапа Лиги чемпионов этого сезона. Суперфорвард настреливает по голевому действию за матч не только в португальской лиге – недавно оформил хет-трик «Ман Сити». Есть немаленькая вероятность, что через год будет стоить еще дороже.
3. Джуд Беллингем (+60 млн евро)
После перехода в мадридский «Реал» мгновенно засверкал. Сейчас просто поддерживает стабильный высокий уровень, но уже без гола или ассиста в каждом матче. Тем не менее, ключевой игрок в клубе, сборной и участник топ-3 «Золотого мяча»-2024.
2. Коул Палмер (+75 млн евро)
«Челси» заждался игрока, который будет делать разницу – но такого статуса точно никто не ждал от Палмера. 22+11 в прошлом сезоне АПЛ, а еще спасал Англию на Евро. Матчи лондонцев многие включали из-за него.
1. Ламин Ямаль (+150 млн евро)
Вряд ли нуждается в представлении. Обладатель примерно всех возможных рекордов с приставкой «самый молодой». Потолок 17-летнего вингера «Барселоны» никто не знает.
12 июля 2023 Палмер уже стоял 18 миллионов
все данные с Трансфермаркета.
по остальным игрокам не смотрел стоимость, но не удивлюсь, если и там есть недочеты