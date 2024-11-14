🤯 Парагвай настолько боится Месси, что запретил фанатам проносить его футболку на стадион
Невероятный запрет ввела футбольная ассоциация Парагвая перед матчем квалификации ЧМ со сборной Аргентины.
На стадион «Дефенсорес дель Чако», где и состоится игра, нельзя будет попасть в футболке с фамилией Лионеля Месси.
И это не нелепый слух - информацию подтвердил спортивный директор Парагвайской футбольной ассоциации (APF) Фернандо Вильясбоа. Более того, атрибутика с именем Лео забанена в любом вариант - не получится взять даже футболку «ПСЖ» или «Интер Майами».
Вильясбоа объяснил решением тем, что желает видеть стадион в единых цветах Парагвая, что поспособствует единству и более ярой поддержке фанатов.
Кликбейтная новость, 0 комментариев
И 42 плюса за 15 минут
Магия, не иначе