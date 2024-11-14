🍓 «Роналдо дал мне журнал Playboy и сказал...» Слышали историю, как Пато впервые встретил Роналдо? 🤭

Окунемся в историю.

В 2016 году экс-нападающий «Милана» Алешандре Пато поведал о своей первой встрече с Роналдо.

«Я вошел в раздевалку «Милана», а мне тогда было всего 17 лет. Рядом сидели Роналдо и Мальдини, Кака – напротив.

Роналдо дал мне журнал Playboy и сказал: «Ты либо в моей группе, либо в религиозной секте Кака. Выбирай».

Это был странный момент. Потом мы с Роналдо часто играли на моей приставке, но в тот момент я не ожидал от него такого. И все же это был важный момент», – вспоминает Пато.

Фанаты оценили историю.

💭 «Секта Кака. Ахаха».

💭 «Тот Роналдо жил в режиме Дидди».

💭 «Тот «Милан» Анчелотти... эх...»

💭 «Я бы выбрал Кака».