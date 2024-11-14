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💰 Топ-10 футболистов Ла Лиги по размеру зарплаты. Вы больше не будете шутить про рычаги 😮

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А давайте займемся любимым занятием всех и вся – подсчетом чужих денег.

Обратимся к Ла Лиге, где раздутые зарплаты звезд «Барселоны» беспокоят общественность, Хавьера Тебаса и вообще всех уже долгие годы. А вдруг уже все не так?

1) Роберт Левандовски («Барселона»): €640 тысяч в неделю/ €33 млн в год;

2) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»): €600 тысяч в неделю/ €31,25 млн в год;

3) Давид Алаба («Реал Мадрид»): €432 тысяч в неделю/ €22,5 млн в год;

4) Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;

5) Ян Облак («Атлетико Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;

6) Джуд Беллингем («Реал Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;

7) Френки де Йонг («Барселона»): €365 тысяч в неделю/ €19 млн в год;

8) Федерико Вальверде («Реал Мадрид»): €320 тысяч в неделю/ €16,67 млн в год;

9) Тибо Куртуа («Реал Мадрид»): €288 тысяч в неделю/ €15 млн в год;

10) Эдер Милитао («Реал Мадрид»): €280 тысяч в неделю/ €14,5 млн в год.

Добавим, что источник не гарантирует абсолютную точность указанных данных.

Что думаете?

logoРоберт Левандовски
Клубы
logoКилиан Мбаппе
logoДавид Алаба
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoЯн Облак
logoВинисиус Жуниор
logoДжуд Беллингем
logoФедерико Вальверде
logoФренки де Йонг
logoЭдер Милитао
logoТибо Куртуа