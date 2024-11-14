💰 Топ-10 футболистов Ла Лиги по размеру зарплаты. Вы больше не будете шутить про рычаги 😮
А давайте займемся любимым занятием всех и вся – подсчетом чужих денег.
Обратимся к Ла Лиге, где раздутые зарплаты звезд «Барселоны» беспокоят общественность, Хавьера Тебаса и вообще всех уже долгие годы. А вдруг уже все не так?
1) Роберт Левандовски («Барселона»): €640 тысяч в неделю/ €33 млн в год;
2) Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»): €600 тысяч в неделю/ €31,25 млн в год;
3) Давид Алаба («Реал Мадрид»): €432 тысяч в неделю/ €22,5 млн в год;
4) Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;
5) Ян Облак («Атлетико Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;
6) Джуд Беллингем («Реал Мадрид»): €400 тысяч в неделю/ €20,8 млн в год;
7) Френки де Йонг («Барселона»): €365 тысяч в неделю/ €19 млн в год;
8) Федерико Вальверде («Реал Мадрид»): €320 тысяч в неделю/ €16,67 млн в год;
9) Тибо Куртуа («Реал Мадрид»): €288 тысяч в неделю/ €15 млн в год;
10) Эдер Милитао («Реал Мадрид»): €280 тысяч в неделю/ €14,5 млн в год.
Добавим, что источник не гарантирует абсолютную точность указанных данных.
Что думаете?