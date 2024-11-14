Что вытворял Ямаль в 12 лет! Обыгрывал четверых почти стоя – так не делал даже Месси

Вряд ли у кого-то остались сомнения, что вингер «Барселоны» Ламин Ямаль станет одним из главных игроков мирового футбола следующих 15 лет. Место в старте «Барсы» и сборной Испании, трофей лучшему молодому игроку Евро, трофей лучшему молодому игроку мира до 21 года – все это уже в 17 лет.

Но еще в 12 он исполнял невероятное не только против сверстников, но и ребят постарше. Обыграть несколько оппонентов для него всегда было обычным делом. Иногда он делал это, крутясь на месте и контролируя мяч подошвой. Такое не вытворял даже Лео Месси.